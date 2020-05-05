Ростов-на-Дону, , 10:51 — REGNUM В Ростовской области за сутки подтверждёно 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом 5 мая.

«Среди новых заболевших 35,6% в возрасте — от 18 до 45 лет, 32,2% — от 46 до 65 лет, 7,8% — от 66 до 79 лет, 2,2% — старше 80 лет, 22,2% — дети», — уточнили в облправительстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону заработал второй моногоспиталь для пациентов с коронавирусом. В горбольницу №20 направляют беременных женщин и детей.

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