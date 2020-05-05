Туркестан, Казахстан, , 10:50 — REGNUM Всем жителям Мактааральского района Туркестанской области Казахстана, пострадавшим от наводнения, выплатят компенсации. Об этом заявил аким (глава) района Бахыт Асанов, сообщили в администрации Туркестанской области.

Отмечается, что на сегодняшний день сумму ущерба подсчитывает специальная комиссия, созданная в связи с чрезвычайной ситуацией. Асанов встретился с жителями сёл и пообещал, что власти окажут реальную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, пять сёл в Мактааральском районе Туркестанской области затопило из-за прорыва дамбы Сардобинского водохранилища на территории Узбекистана. В Казахстане затопило 845 домов и 7639 га посевных площадей.

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