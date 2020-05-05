Москва, , 10:50 — REGNUM За минувшие сутки на территории России умерло 95 инфицированных коронавирусом пациентов. Об этом 5 мая сообщили в московском оперштабе.

«Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1770 человек», — говорится в информации.

Всего за время распространения вируса в Москве зафиксирован 1451 летальный исход. Полностью поправили здоровье 19 865 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 155 370, из них 10 102 случая за последние сутки.