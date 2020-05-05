Симферополь, 5 мая 2020, 10:53 — REGNUM В Сакской районной больнице Крыма умерла пациентка, у которой предположительно был SARS-CoV-2. Об этом 5 мая на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой инфекции заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Больная 1959 года рождения поступила 30 апреля в приёмное отделение в Сакской районной больницы с предварительным диагнозом правосторонняя пневмония
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки новую коронавирусную инфекцию выявили у 17 человек в Крыму. Двое из них недавно приехали в Крыму из Санкт-Петербурга и Тольятти.
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