Симферополь, , 10:53 — REGNUM В Сакской районной больнице Крыма умерла пациентка, у которой предположительно был SARS-CoV-2. Об этом 5 мая на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой инфекции заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«У нас ещё нет окончательного анализа. По предварительным данным, это первая смерть, которая наступила от коронавирусной инфекции, но там было много сопутствующих заболеваний», — отметил глава региона.

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«У женщины было много сопутствующих заболеваний: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет второго типа, ожирение третьей степени, гипертоническая болезнь», — уточнила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки новую коронавирусную инфекцию выявили у 17 человек в Крыму. Двое из них недавно приехали в Крыму из Санкт-Петербурга и Тольятти.

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