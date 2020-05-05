Санкт-Петербург, , 10:48 — REGNUM Еще у 226 петербуржцев за последние сутки подтвердили коронавирус. Об этом 5 мая сообщает федеральный оперативный штаб.

Таким образом, за все время пандемии в Северной столице зафиксировали 5 тыс. 572 зараженных коронавирусной инфекцией.

Число летальных случаев в Петербурге за сутки не выросло, остановившись на 37.

В России за сутки число зараженных увеличилось на 10 тыс. 102, достигнув 155 тыс. 370 человек.

Кроме того, за 24 часа в стране подтвердили 95 новых летальных случаев от COVID-19. Всего от коронавируса скончался 1 тыс. 451 человек в стране.

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