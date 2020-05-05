Омск, , 10:39 — REGNUM Городская клиническая больница №1 им. А. Н. Кабанова в Омске временно приостанавливает приём новых пациентов, сообщили ИА REGNUM 5 мая в минздраве региона.

Учреждение закрывается на карантин примерно на две недели, чтобы предотвратить риск быстрого распространения коронавируса.

По словам главы минздрава Омской области Ирины Солдатовой, в настоящее время в отделениях больницы находятся 417 пациентов. Они продолжат лечение в изолированном режиме. Медработники также будут трудиться в изолированном режиме.

«Угрозы заражения нет! Это вынужденные меры безопасности как для врачей, так и для пациентов», — отметила министр.

У всех в медучреждении возьмут анализы на коронавирус.

Солдатова также подчеркнула, что сложившаяся ситуация никак не повлияет на оказание омичам экстренной и неотложной помощи. Налажена маршрутизация. Пациенты, которые проходили гемодиализ на базе ГБ №1, также распределены между учреждениями, все необходимое оборудование имеется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 5 мая подтверждён 191 случай заражения коронавирусом.