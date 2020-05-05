Нур-Султан, , 10:36 — REGNUM Чрезвычайное положение в Казахстане отменят 11 мая, если не произойдет резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании сената республики, передает телеканал «Хабар 24».

Глава государства отметил, что даже после отмены ЧП карантинные меры сохранятся. «Я надеюсь, что наши граждане постепенно вернутся к нормальной жизни», — сказал Токаев.

Он также коснулся темы реформирования системы здравоохранения. В частности, власти должны уделять больше внимания развитию медицинской науки. Кроме того, планируется реформировать образование.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании сената республики. Сенаторы выбрали нового председателя верхней палаты парламента — бывшего заместителя главы администрации президента Маулена Ашимбаева.