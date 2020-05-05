Магадан, Магаданская область, , 10:28 — REGNUM Отдел ЗАГС мэрии Магадана подвёл итоги работы за апрель — в режиме самоизоляции было зарегистрировано 17 разводов, 46 бракосочетаний, родились 48 детей.

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Специалисты ЗАГСа отметили, что заявления на все зарегистрированные браки подавались до введения режима повышенной готовности и самоизоляции, а также через портал госуслуг. Торжественной регистрации браков в апреле в Магадане не проводили, сообщила ГТРК Магадан ведущий специалист отдела ЗАГС Елена Носова.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая на Колыме произошёл резкий рост выявленных случаев заражения коронавирусом. За сутки их было подтверждено — 15. Тогда как за 4 мая в области не выявили ни одного случая заражения коронавирусом.