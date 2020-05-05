Махачкала, , 10:26 — REGNUM В Дагестане задержан мужчина, подозреваемый в поджоге детского сада в городе Махачкале. Задержанный признался в содеянном, однако причину своего поступка объяснить не смог, сообщили 5 мая в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел 30 апреля 2020 года. Рано утром в полицию позвонила заведующая детским садом «Кристаллик» и сообщила, что накануне вечером неизвестный гражданин проник в помещение детского сада, отжав раму пластикового окна. После этого он устроил пожар. Площадь распространения огня составила 17 кв. м, сумма ущерба устанавливается.

По факту поджога было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Отвечать за содеянное придется 38-летнему пироману.