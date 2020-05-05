Ярославль, , 10:24 — REGNUM Ярославские больницы, перепрофилированные для лечения больных COVID-19, испытывают нехватку врачей, медсестер и вспомогательного персонала. Об этом сообщают сами клиники, передает корреспондент ИА REGNUM.

Объявление на сайте госпиталя ветеранов войн Okgvv-mc.ru

«В госпиталь СРОЧНО требуются врачи клинических специальностей, средний и младший медицинский персонал для работы в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19!», — такое объявление размещено на главной странице сайта Ярославского областного клинического госпиталя ветеранов войн, который сейчас работает только на пациентов с коронавирусом.

Еще хуже ситуация в Ярославской центральной районной больнице, которая стала принимать больных после того, как в госпитале и инфекционной больнице закончились места. Пациенты в СМИ и социальных сетях жаловались на то, что врачи подходят к больным крайне редко, помещения не убираются. Больница ответила на претензии в официальной группе «Вконтакте».

"Жалуются, что в больнице не моют полы. Действительно, почти все уборщицы уволились, одна оставшаяся не может одновременно мыть полы во всей больнице. В настоящее время имеется множество вакансий уборщиц, зарплата до 42 тыс. в месяц. Те, кто жалуются на отсутствие работы в связи с эпидемией — добро пожаловать. Жалуются, что пациентам уделяют мало внимания. К сожалению, больница испытывает сильнейший кадровый голод. В смене всего 2 врача и 2 медсестры на 60 пациентов (по нормативу положен 1 врач на 6 коек). Врач чисто физически не может уделить каждому пациенту больше нескольких минут. Кроме этого, постоянно поступают новые пациенты, до 10−30 человек в сутки. В настоящее время имеется большое количество вакансий как врачей, так и медсестер. В мае доплата врачам из регионального бюджета составит 50 тыс. руб., медсестрам — 25 тыс руб», — сообщается в официальной группе Ярославской ЦРБ Вконтакте.

При этом клиника отрицает претензии к плохой оснащенности. Как сообщают представители больницы, реанимационные койки обеспечены аппаратами ИВЛ и концентраторами кислорода. К 100 койкам подведен кислород. Имеется кабинет переливания крови.

По данным корреспондента ИА REGNUM, часть медиков и обслуживающего персонала ушла на больничный, а часть уволилась, не желая подвергать себя и свои семьи риску заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле онкобольные заразились коронавирусом в клинике