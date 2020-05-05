Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM В Петербурге за последние сутки, 4 мая, на коронавирус обследовали 5 тыс. 241 человека. Об этом сообщает во вторник, 5 мая, городской оперативный штаб.

Это несколько больше, чем результат за 3 мая, когда число тестов рухнуло до 3,1 тысяч, в то время как в конце апреля за сутки могли проводить свыше 10 тысяч тестов.

Сейчас на карантине в Северной столице находится 3258 человек. Из них 113 человек находится в обсерваторе, 676 — на самоизоляции.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 739 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщил 131 человек.

По данным на 4 мая, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 5346 случаев заражения. Умерло 37 человек. Выздоровели 1197 человек.

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