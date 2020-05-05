Челябинск, , 10:17 — REGNUM В Челябинске один из газонов засеяли луком-репкой. Об этом сообщили местные общественники.

Инцидент произошёл в Центральном районе муниципалитета. На произошедшее уже отреагировал глава территории Виктор Ереклинцев. В своём инстаграм он написал, что инициатива принадлежит владельцу кафе поблизости.

Бизнесмен пояснил в свою очередь, что луковицы ему было жаль выбрасывать, и он решил засеять ими газон. В итоге посевы придётся убрать. Их пересадят в ящики.

«А на самом деле он молодец!» — отозвался глава района о владельце кафе. И напомнил, что года три назад территория была неряшливая. Стояли незаконные ларьки. Когда их убрали, владелец кафе за свой счёт восстановил благоустройство. Он привёз чернозём, засеял газон, часть тротуара выложил плиткой, посадил лилии, декоративный многолетний лук лилейник. И продолжает ухаживать за этим участком.