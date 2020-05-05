Санкт-Петербург, , 10:21 — REGNUM Зарплата петербургских учителей не может быть снижена в результате перехода на дистанционное обучение. Об этом заявила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

Так чиновница отреагировала на вопрос одного из учителей о том, почему в районах якобы появились указания срезать коэффициенты и часы по внеурочной работе учителям, что фактически приводит к снижению зарплаты до 25−30%.

«Заработная плата учителей, работающих сегодня в дистанционном режиме, сохранена в полном объеме. Это принципиальная позиция правительства Санкт-Петербурга. И это правильно, потому что нагрузка у педагогов в новых условиях только увеличилась. <…> Также сохранена и зарплата тем сотрудникам системы образования, которые временно не работают. Например, воспитателям детских садов», — сказала Потехина в интервью «Фонтанке».

Тем не менее сами по себе отдельные ставки по совместительству, например, лаборанта, вполне могут «срезать», и это остается прерогативой школьного руководства.

«Решение о том, какие ставки нужны школе и кто их должен занимать, принимает директор. Это его прямая обязанность — распределить нагрузку между сотрудниками наиболее рациональным образом. Директор точно не имеет права снизить заработную плату — при сохранении нагрузки. А вот решать вопросы совместительства — право руководителя, при неукоснительном соблюдении трудового законодательства», — считает Потехина.

Она добавила, что с 1 сентября 2020 года классные руководители в Петербурге должны будут получать надбавку в 10 тыс. рублей — по 5 тыс. от города и от федерального центра.

«Если по какой-то причине надбавку за классное руководство вы получаете в ненадлежащем размере — с этой ситуацией нужно предметно разбираться», — обратилась чиновница к педагогам.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, учебный год в петербургских школах завершится 22 мая, до этого дня обучение будет проводиться дистанционно. Родители учеников 1−8-х и 10-х классов могут потребовать досрочной аттестации. Такое желание выразили родители 200 тыс. школьников.

Ребята из выпускных классов — 9-х и 11-х — будут готовиться к ЕГЭ и ОГЭ. На YouTube-канале Санкт-Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий лучшие преподаватели петербургских вузов и школ будут проводить онлайн-консультации — более 150 по ЕГЭ и 23 по ОГЭ.

В следующем учебном году, по словам Ирины Потехиной, в школах уделят особое внимание повторению пройденного в четвертой четверти, так как «эксперты системы образования со всего мира обращают внимание на то, что знания, полученные детьми в этот сложный период, будут, скорее всего, не такого качества, как обычно».

Наказывать учителей, которые не справились с переходом на дистанционную работу, не проводят онлайн-уроков, ограничиваясь в лучшем случае отправкой заданий по e-mail, когда осваивать материал предлагается ученику вместе с родителем, никак не будут, заявила Потехина. Курсы ликвидации компьютерной безграмотности тоже устраивать не будут, устраивают другие — курсы повышения квалификации, как их назвала чиновница.

Заметим, сами ученики тоже оказались в трудной ситуации: не у всех школьников к моменту перехода на дистанционное обучение в семье были компьютеры или планшеты, позволяющие выходить в интернет. Власти Петербурга решили собрать технику — около 17 тысяч планшетов — с населения, призвав пожертвовать «ненужное».

В результате за месяц удалось собрать только 10 тыс. планшетов, причем большую часть пожертвовали компании и организации «Марвел-КТ», Сбербанк, «Сэтл-групп», национально-культурная автономия Санкт-Петербурга, «Росэнерго», «Бэст-инжиниринг», хоккейный клуб СКА, СК «Орион плюс», МАЭРСК и Клуб лидеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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