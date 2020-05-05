Ижевск, , 10:08 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 5 мая выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике с момента начала наблюдений подтвердили 344 случая заражения коронавирусом, сообщил на своей странице в социальной сети глава региона Александр Бречалов.

В числе новых инфицированных — семеро жителей Ижевска, двое жителей Малопургинского района и по одному жителю Якшур-Бодьинского района, Воткинска и Глазова. В целом случаи заражения зафиксированы на территории 58 населенных пунктов республики в границах 25 муниципальных образований.

До настоящего момента полностью выздоровели и выписаны 69 граждан, трое — в течение минувших суток. Десять человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний. За прошедшие сутки летальных случаев в республике не было.

Сейчас в тяжелом состоянии находятся девять человек с COVID-19, 51 житель региона — в состоянии средней тяжести, состояние 205 инфицированных оценивается как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 апреля границы республики на перекладных, «самоходом» пересекли 1228 человек, 3493 человека приехали по железной дороге, 299 — через аэропорт, личными автомобилями — 2634 человека.

В настоящее время 7654 человека должны соблюдать 14-дневный карантин.

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