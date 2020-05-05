Москва, , 10:08 — REGNUM Более 31 тысячи прыжков с парашютом и более 40 десантирований техники и грузов совершили в зимний период 2020 года военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что уровень напряжённости боевой подготовки личного состава ВДВ в 2020 году оказался на пять процентов выше, чем за аналогичный период обучения в 2019 году.

Одним из наиболее значимых достижений этого года является групповое десантирование личного состава ВДВ, впервые в мире осуществлённое в Арктике с высоты 10 000, при выполнении которого использовались специальные парашютные системы, кислородное оборудование и навигационные приборы. Рекордный прыжок российские военнослужащие совершили на остров Александры на архипелаге Земля Франца Иосифа, куда к месту десантирования их доставил военно-транспортный самолёт ВКС России Ил-76МД, преодолевший более 1500 километров после взлёта с аэродрома «Оленья» в Мурманской области.

В летний период обучения планируется проведение тактических и командно-штабных учений различного уровня, в которых будет осуществляться массовое десантирование личного состава и техники ВДВ.

Ранее американский портал The Drive опубликовал статью под названием «Российские спецназовцы прыгают с высоты 33 000 футов над Арктикой на беспрецедентных учениях». Данное десантирование названо громкой демонстрацией Россией своих неуклонно растущих возможностей в Арктике.

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