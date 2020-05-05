Махачкала, , 10:04 — REGNUM На территории Дербентского района Дагестана находятся почти 600 граждан Азербайджана, которые ждут открытия границы, чтобы вернуться на родину. Введенные в заблуждение сообщениями ряда СМИ и групп в соцсетях о том, что 4 мая граница будет открыта для перехода, они оказались заложниками ситуации, создавая угрозу своему здоровью и здоровью жителей Дагестана в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Более 50 человек размещены на базе отдыха «Золотые пески», еще столько же — в гостинице «Апельсин», 40 человек приютили у себя жители селения Куллар. Граждане Азербайджана размещены не только в частных домах, но и в мечети. Еще свыше 200 человек находятся на территории Кулларского поста в Дербентском районе. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев, отметив, что люди продолжают прибывать.

«На сегодня ждут возможности попасть домой уже около 600 человек, находящиеся на территории как Дербентского района, так и города Дербента. <…> К сожалению, несмотря на имеющуюся договоренность, достигнутую между руководством Дербентского района, сотрудниками погранслужбы, другими заинтересованными лицами, на сегодня никто не может назвать точную дату открытия границы и создания коридора», — написал Шихиев на своей странице в соцсети fuad_shikhiev.

Он обратился к гражданам Азербайджана с просьбой, не подвергать опасности свою жизнь в условиях пандемии коронавируса и оставаться в местах проживания на территории России до того, как поступит официальное разрешение на передвижение через российско-азербайджанскую границу.

Напомним, по решению властей Азербайджана из-за пандемиии коронавируса с 5 апреля закрыты границы для наземного и воздушного транспорта. Разрешены только грузовые перевозки. Позже срок ограничений был продлен до 31 мая.