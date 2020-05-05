Нью-Дели, , 09:58 — REGNUM Количество новых случаев инфицирования коронавирусом на территории Индии за минувшие сутки увеличилось на 3,9 тысячи человек. Это следует из обнародованных 5 мая данных индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Таким образом, общее число зараженных в стране на данный момент достигло 46 433 человек, причем лечение в настоящий момент проходят 32 138 пациентов.

Также за сутки от нового заболевания вылечились 2094 пациента (общее число выздоровевших — 12 726 человек) и ещё 195 умерли (в общей сложности 1568 летальных исходов).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее МВД Индии продлило режим самоизоляции, действующий в стране с 25 марта текущего года, до 17 мая.