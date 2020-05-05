Москва, 5 мая 2020, 09:56 — REGNUM В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 222,5 тыс. человек. Об этом 5 мая сообщает Роспотребнадзор.
Отмечается, что под медицинским наблюдением в целом по стране за истекший период 2020 года находились 806 709 человек.
«По состоянию
Также сообщается, что всего было проведено более 4,4 млн тестов на коронавирус.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в России зарегистрировано 145 286 случаев заражения коронавирусом. От болезней, вызванных инфекцией, скончались 1356 человек. Выздоровели — 18 095 человек.
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