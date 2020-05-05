Москва, , 09:56 — REGNUM В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 222,5 тыс. человек. Об этом 5 мая сообщает Роспотребнадзор.

Отмечается, что под медицинским наблюдением в целом по стране за истекший период 2020 года находились 806 709 человек.

«По состоянию на 04.05.2020 под контролем остаются 222 510 человек», — сообщили в ведомства.

Также сообщается, что всего было проведено более 4,4 млн тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в России зарегистрировано 145 286 случаев заражения коронавирусом. От болезней, вызванных инфекцией, скончались 1356 человек. Выздоровели — 18 095 человек.

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