Бангкок, , 09:50 — REGNUM Более 4,4 тысячи таиландских граждан 26 рейсами со всего мира смогли за время пандемии нового коронавируса вывезти на родину власти Таиланда. Об этом 5 мая рассказал журналистам пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

«В течение всего периода пандемии мы вывезли из-за границы 4401 гражданина Таиланда, застрявшего в зарубежных странах из-за пандемии, авиарейсами из 26 стран мира», — заявил пресс-секретарь.

Также он уточнил, что большинство авиарейсов по вывозу таиландцев пришлось на апрель текущего года, и в мае тоже планируется много рейсов.

«К концу мая мы планируем довести эту цифру до 7 тысяч», — сказал Висануйотхин.

Кроем этого, он рассказал, что для вывоза граждан страны нужно было совпадение трех условий: наличие вывозного авиарейса в Таиланд, чтобы были получены разрешения на его пролет от всех стран по пути следования, и чтобы пассажиры были готовы к вылету.

«Это огромная работа, которую ведут министерство иностранных дел Таиланда и таиландские посольства в разных странах. Это тяжелая работа. Но и ждать вывоза, находясь за тысячи километров от дома, — это тоже тяжелая работа», — заключил Висануйотхин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на Украине зафиксировали 366 новых случаев заражения новым коронавирусом.