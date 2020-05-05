Сеул, , 09:48 — REGNUM Смягчение карантинных мер в Южной Корее не означает окончание пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление представителя Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ) Пак Нын Ху.

Известно, что данное заявление министр здравоохранения и социального обеспечения сделал в ходе заседания Центрального штаба 5 мая.

Он отметил, что с завтрашнего дня страна переходит на режим повседневного карантина, многие закрытые объекты возобновят работу, а проведение мероприятий и встреч будет разрешено при условии соблюдения мер предосторожности. В связи с этим министр призвал сограждан оказать содействие правительству в достижении успеха в борьбе с коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 6 мая в Южной Корее отменят режим социального дистанцирования и перейдут на режим повседневного карантина.

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