Карабудахкентский район, Дагестан, , 09:45 — REGNUM В Дагестане обнаружены тайники с оружием, боеприпасами и самодельной бомбой. В ходе отработки оперативной информации место нахождения схронов установили сотрудники республиканских управлений Росгвардии, МВД и ФСБ, сообщили 5 мая в пресс-службе Росгвардии.

Пластиковая канистра была закопана в землю неподалеку от села Какамахи Карабудахкентского района. В ней было найдено оружие и боеприпасы. Еще в одном схроне, обнаруженном в лесном массиве неподалеку от села Губден того же района, находилось СВУ мощностью 10 кг в тротиловом эквиваленте.

Бомба была собрана в оцинкованном ведре. На ней — следы коррозии. Предположительно СВУ принадлежало бандиту, уничтоженному в ходе спецоперации в декабре 2017 года. В целях безопасности, бомбу не стали транспортировать, а уничтожили на месте.