Петропавловск-Камчатский, 5 мая 2020, 09:51 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлено на Камчатке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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Общее число заражённых с начала наблюдений на Камчатке по состоянию на 5 мая 2020 года достигло 347 человек. Суточный прирост по заболеванию — 2,4%. Из восьми новых заражённых семь — представители строительной отрасли.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая в регионах Дальнего Востока выявлено 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.