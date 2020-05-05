Екатеринбург, 5 мая 2020, 09:43 — REGNUM Над Екатеринбургом начали репетировать авиапарад ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Репетиция началась в 10:45. В воздушном параде примут участие 22 военных самолёта и вертолёта. Открывает авиапарад транспортный вертолёт Ми-26, замыкает — звено высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31.
Впервые в воздушном параде будут участвовать звенья истребителей-бомбардировщиков Су-34 и ударных вертолётов Ми-24.
Как сообщало ИА REGNUM, авиапарад всё же состоится 9 мая 2020 года. Однако главный парад Победы будет перенесён на неизвестный срок.
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