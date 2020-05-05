Москва, , 09:39 — REGNUM Активисты из 27 стран заявили о своей готовности исполнить 9 мая песню «День Победы» на языках всех народов России. Об этом 5 мая рассказала глава движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, её слова приводит РИА Новости.

«Участие в акции уже подтвердили добровольцы движения «Волонтеры Победы» из 27 стран», — заявила глава движения.

Также она уточнила, что в число данных стран вошли Великобритания, Германия, Латвия, Молдавия, Перу, Польша, ЮАР и другие.

При этом к участию в акции жителей России пригласил народный артист РСФСР Лев Лещенко, являющийся первым исполнителем данной песни.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн рассказал, что 9 мая партией будет проведена акция «День Победы на разных языках». Одним из партнеров последней является организация «Волонтеры Победы».