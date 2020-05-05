Киев, 5 мая 2020, 09:45 — REGNUM За минувшие сутки на Украине зафиксировали 366 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.
По последним данным, всего в стране зафиксировали 12 697 случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 3762 человека, из которых 418 медиков и 157 детей. В аппарате искусственной вентиляции лёгких нуждается 167 человек.
Выздоровели 1875 человек, из них 424 медработника.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил, что переболел COVID-19 и пожелал здоровья всем, кто продолжает бороться с болезнью.
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