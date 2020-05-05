Париж, , 09:27 — REGNUM В игре Assassin's Creed Valhalla геймеры смогут использовать два щита в качестве оружия. Об этом 5 мая сообщиk портал Comicbook.

Представитель Ubisoft Тьерри Ноэль в интервью журналистам сообщил, что при создании игры разработчики проводили исследования, касающиеся сражений в эпоху, которая будет показана в Assassin's Creed Valhalla.

Он отметил, что викинги были универсальным бойцами, которые могли не только использовать щиты в качестве оружия, но и пользоваться двойным оружием, и добавил, что геймеры смогут применять в игре эту технику боя.

Компания Ubisoft 30 апреля 2020 года выпустила кинематографический трейлер Assassin’s Creed Valhalla, в котором было показано сражение между викингами и англосаксами. Релиз игры состоится в какие-то из праздников 2020 года.

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