Барнаул, , 09:26 — REGNUM Число умерших пациентов с COVID-19 в Алтайском крае за минувшие сутки увеличилось на одного человека и составило три летальных случая. Об этом 5 мая сообщает штаб региона по противодействию новому заболеванию.

«В госпитале городской больницы №5 Барнаула зафиксирован случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Помимо этого, уточняется, что скончавшаяся — женщина 1946 года рождения, которая была госпитализирована в состоянии комы из-за сопутствующего заболевания — сахарного диабета, также длительное время она была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Кроме этого, сообщается, что число новых случаев инфицирования в регионе за сутки составило 21, в результате чего общее количество зараженных в крае достигло 555 человеке при 1087 вылечившихся и трех скончавшихся от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Саратовской области на 5 мая общее число выявленных заражений коронавирусной инфекцией достигло 737 случаев, за сутки — 78 новых зараженных.