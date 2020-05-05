Тбилиси, , 09:31 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 были выявлены в Грузии на утро 5 мая. Статистические данные опубликованы на сайте грузинского правительства Stopcov.ge.

По предоставленной информации, общее число зарегистрированных в стране случаев заражения SARS-CoV-2 выросло за сутки на 11 и достигло 604. Дополнительно в статистике учтены трое инфицированных коронавирусом доставленные в Грузию из других стран.

В Грузии выросло также на 17 число выздоровевших от COVID-19, теперь их 240. Всего известно о девяти пациентов с COVID-19, которые впоследствии умерли. На карантине находятся 4887 человек, в стационаре — ровно 500.

Стоит отметить, что после 1 мая, когда в Грузии был зарегистрирован очередной всплеск заражений коронавирусом, в стране несколько дней подряд число новых выявленных случаев за сутки не превышает десяти.

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