Омск, , 09:11 — REGNUM За сутки заражение коронавирусом подтверждено ещё у 30 жителей Омской области, сообщили ИА REGNUM 5 мая в региональном министерстве здравоохранения. Три пациента излечились от COVID-19, один человек скончался.

В минздраве уточнили, что умершей пациентке с коронавирусом было 82 года.

Таким образом, всего к 5 мая в Омской области подтверждён 191 случай заражения SARS-CoV-2. От COVID-19 излечились уже 42 человека. Пять пациентов с коронавирусом скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Омской области был подтверждён 161 случай заражения.

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