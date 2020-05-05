Бангкок, , 09:08 — REGNUM В Таиланде возросло количество выявленных случаев заражения коронавируса. Так, по данным регионального правительства на 5 мая, за последние сутки в королевстве коронавирусная инфекция подтвердилась у одного пациента, передаёт Thai Enquirer.

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Заразившимся оказался гражданин Таиланда из южной провинции Наратхиват. Таким образом число зарегистрированных пациентов, инфицированных SARS-CoV-2 достигло 2988 человек.

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При этом за последние 24 часа, как и в предыдущие шесть дней, не было зафиксировано ни одного летального исхода. Всего в стране от заболевания, вызванного коронавирусной инфекций, скончались 54 человека.

Количество выздоровевших пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19, возросло до 2747 человек (плюс семь человек за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Таиланде был выявлен 13 января. В настоящее время на территории королевства действует режим чрезвычайного положения. Он был продлён до 31 мая.

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