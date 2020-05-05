Рамалла , , 09:06 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), связанный с пандемией нового коронавируса, решением президента Палестины Махмуда Аббаса продлен на территории страны ещё на один месяц. Об этом 5 мая сообщает информационное агентство Maan.

По его данным, палестинский лидер подписал соответствующий указ, который продлевает режим ЧС ещё на срок в 30 дней для обеспечения безопасности населения страны.

Также указывается, что такое решение было принято после совещания правительства Палестины, где была дана рекомендация о продлении ограничительных мер, связанных с пандемией нового коронавируса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории Палестины выявлено 480 инфицированных новым коронавирусом при 4 летальных исходах и 90 выздоровевших пациентов.