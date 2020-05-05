Обнинск, Калужская область, , 09:38 — REGNUM В Обнинске Калужской области студент-пятикурсник отделения ядерной физики и технологий Обнинского института атомной энергетики — филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Евгений Дорофеев выступил против «коронавирусной практики» для студентов-медиков, предложенной Минздравом сообщает новостной интернет-портал «Obninsk.name».

Студент Евгений Дорофеев. Obninsk.name

По мнению выпускника, принуждение студентов к подписанию добровольных согласий о привлечении к борьбе с пандемией COVID-19 наравне с уже работающими врачами, — это неэффективная и опасная попытка заткнуть существующие дыры в системе здравоохранения за счет студентов. Он предложил студентам поддержать хештег #студентнераб.

«Вы попали в сложную ситуацию, когда вас пытаются использовать как бесплатную рабочую силу в борьбе с коронавирусной инфекцией, не предоставляя права выбора. Я понимаю, что вы напуганы академическими задолженностями, отчислениями и прочими проблемами с учебой. Я никого ни к чему не призываю. В данной ситуации вы можете помочь себе сами», — считает Дорофеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России поручил своим полпредам в регионах обеспечить привлечение к борьбе с COVID-19 студентов медицинских вузов и практикантов для помощи медикам. В частности, в Калужской области в условиях дефицита медицинского персонала к борьбе с коронавирусом привлекают студентов медицинских факультетов. Среди них 222 старшекурсника калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского и Обнинского ИАТЭ.

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