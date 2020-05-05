Ясный, Оренбургская область, , 09:03 — REGNUM В Оренбургской области с города Ясный снят карантин по коронавирусу, сообщает официальный представитель администрации Ясненского городского округа Анна Свирина на странице в соцсети.

Карантинные мероприятия отменили в ночь на 5 мая. Вместе с тем на территории муниципального образования продолжает действовать режим самоизоляции граждан.

По данным карты распространения COVID-19 в регионе, в Ясном на утро 5 мая зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, ранее министр здравоохранения Татьяна Савинова заявила о выявлении зараженных граждан в больнице и общежитии города. Вечером 20 апреля был объявлен карантин.

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