Черкесск, , 08:59 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будут увеличены в два раза региональные доплаты медицинским работникам, которые борются с коронавирусом. Денежные средства за апрель в новом объеме начнут выплачивать уже с 6 мая. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

«Учитывая сложность и важность работы медицинских работников, работающих в госпиталях с больными, инфицированными коронавирусом, принял решение удвоить размер региональной доплаты», — написал он на своей странице в Instagram.

Что касается конкретных сумм, то врачи будут получать не 30 тыс. рублей, как было решено ранее, а 60 тыс. рублей, медсестры — 50 тыс. рублей, младший персонал — 40 тыс. рублей.

Вместе с федеральной доплатой размер выплат врачам составит 183 800 рублей, среднему медперсоналу — 122 400 рублей, младшему персоналу — 82 890 рублей.

«Далее врач может сам выбрать период, сколько ему работать — 14, 21 или 28 дней. Размер региональных стимулирующих выплат будет начислен прямо пропорционально отработанному времени», — отметил Темрезов.⠀