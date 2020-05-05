Бразилиа, , 08:58 — REGNUM Число выявленных на территории Бразилии за минувшие сутки новых случаев инфицирования коронавирусом составило более 6,5 тысячи новых случаев. Об этом 5 мая свидетельствуют обновленные данные минздрава страны.

Таким образом, общее число заражённых в стране составило 107 780 человек, что, после уточнения бразильским минздравом данных, на 2558 случаев больше, чем об этом сообщалось несколькими часами ранее.

Также, по уточненным данным, за сутки в стране от COVID-19 умерли 296 пациентов, в результате чего общее количество летальных исходов достигло 7321.

При этом число выздоровевших от нового заболевания составляет 45 815 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что члены парламента Иракского Курдистана проведут первое заседание после введения карантинных мер, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции.