Якутск, 5 мая 2020, 09:20 — REGNUM Минздрав Якутии сделал вывод, что очаг массового заражения сотрудников и пациентов в офтальмологической клинике — недоработка руководства медучреждения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Глава Якутии Айсен Николаев в ходе брифинга сообщил об итогах служебного расследования минздрава республики:
«Это недоработка руководства больницы. Причина — несоблюдение со стороны руководства больницы мер безопасности по предотвращению распространения коронавирусной инфекции».
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии закрыто на карантин по коронавирусу общежитие СВФУ. В общежитии находятся 319 студентов, все они сдадут тесты на наличие коронавируса.