Биробиджан, , 08:49 — REGNUM Первый летальный случай от пневмонии нового типа, вызываемой SARS-CoV2, зафиксирован на территории Еврейской автономной области. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В коронавирусном госпитале ЕАО умерла пациентка», — говорится в сообщении и уточняется, что скончавшаяся, у которой ранее тест показал положительный результат на наличие в организме коронавируса, была подопечной психиатрической больницы области и её госпитализировали 29 апреля «с повышенной температурой и жалобами на затруднённое дыхание».

«В анамнезе пациентки присутствуют регулярные бронхиты. Точную причину смерти пациентки назовут после исследования тела», — заключается в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время на территории ЕАО 158 инфицированных новым коронавирусом, 62 из которых — госпитализированы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Якутии за сутки рост заражённых коронавирусом составил 20 новых случаев.