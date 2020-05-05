Минск, , 08:48 — REGNUM В столице Белоруссии, где по состоянию на 4 мая отопительный сезон еще не завершился, пояснили, что столь длительный отопительный сезон — это одна из профилактических мер простудных заболеваний. Об этом 4 мая со ссылкой на заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича сообщает TUT.BY.

«Посмотрите, в Минске сегодня нет каких-то жестких ограничений, но у нас правильно организована работа по профилактике. Можно принимать более жесткие меры, а можно применять более мягкие, но затратные — мы делаем так и видим эффект. Не только по отоплению, но и по транспорту — мы не запрещаем, а, наоборот, пустили больше транспорта, чтобы избежать скопления людей», — пояснил Дорохович.

Он также добавил, что по предварительной информации в четверг, 7 мая, будет обсуждаться вопрос относительно завершения отопительного сезона в белорусской столице.

Отметим, 4 мая пресс-служба «Белэнерго» предоставила информацию о ситуации с завершением отопительного сезона в других регионах республики. Так, в Брестской области отапливать жилые дома перестали 29 апреля, в Витебской области — 30 апреля, в Гомельской — в период с 24 по 30 апреля, в Гродненской — 23 апреля, в Могилевской — в период с 29 по 30 апреля. Относительно Минской области, полностью отопление отключено в Борисове, Молодечно, Жодино, Руденске, Свислочи, Дружном, а на 30% — Солигорске.