Майкоп, , 08:45 — REGNUM В Адыгее 4 мая зафиксирована еще одна смерть пациента, у которого был выявлен коронавирус. Погибший — мужчина 66 лет. Он поступил в больницу из Теучежского района 2 мая.

У пациента была пневмония, сопровождавшаяся острой сердечной недостаточностью. По данным оперативного штаба, причиной смерти предварительно назван острый инфаркт миокарда.

Таким образом, за весь период в Адыгее умерли семь человек, у которых произошли осложнения в связи с развитием болезни, вызванной коронавирусом.

Всего в республике, по данным оперативного штаба на 4 мая, было зафиксировано 185 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. За все время выздоровели 98 пациентов.