Дамаск, , 09:23 — REGNUM На трассе М-5, связывающей сирийские города Дамаск и Алеппо, продолжаются восстановительные работы. Рабочие начали замену асфальта после устранения серьёзных повреждений, рассказал журналистам главный инженер Абнази Хасан Аби.

После того, как российские военные могли освободить трассу от боевиков, первым делом были разобраны завалы. Сапёры разминировали трассу, затем рабочие заделали самые большие ямы от мин. Теперь начались работы по замене дорожного покрытия, пояснил инженер.

Боевики не имели тяжёлой техники, в основном дорога повреждена минометными обстрелами, добавил он.

В западном районе Алеппо Захре бульдозерами разбирают завалы. Водитель бульдозера Хуссейн Хашин полагает, что восстановление кварталов займёт не менее двух лет. При работах часто встречаются начиненные тротилом газовые баллоны, снаряды. Мина может взорваться прямо под бульдозером.

Строители восстанавливают дома, инженеры ремонтируют коммуникации. Так, идёт обновление ветки водопровода, которая снабжает водой западную часть Алеппо.

Как сообщало ИА REGNUM, трасса М-5, связывающая север и юг Сирии, ранее полностью перешла под контроль правительственных войск. В феврале её официально открыли для гражданского пользования.

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