Пермь, , 08:40 — REGNUM В Пермском крае до 11 мая при соблюдении мер безопасности и при отсутствии новых вспышек заболевания коронавирусной инфекцией смогут начать работать салоны красоты и парикмахерские, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Врио губернатора Дмитрий Махонин отметил поступление большого количества обращений с просьбой разрешить работу парикмахерских. Просьбы поступают и от представителей бизнеса и от населения.

«Ослаблять режим самоизоляции рано — ежедневный прирост инфицированных остается на уровне 6−7%. При этом после консультаций с эпидемиологами мы понимаем, при каких условиях работа такого бизнеса допустима», — заявил Махонин.

Он отметил, что не позднее 11 мая салоны красоты и парикмахерские возобновят работу, но при условии, что на территории Пермского края не будет новых вспышек заболевания, и ситуация останется стабильной.

Напомним, ранее Дмитрй Махонин просил ответственные ведомства к 4 мая создать условия для возобновления деятельности салонов красоты и парикмахерских

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