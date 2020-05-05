Грозный, , 08:40 — REGNUM Автопарк машин скорой помощи в Чечне пополнен десятью новыми реанимобилями. Глава Чечни Рамзан Кадыров передал их 4 мая в больницы республики.

«С большим удовольствием передал четырём медучреждениям Чеченской Республики десять современных реанимобилей класса «С». Они закуплены на средства Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Новые машины рассчитаны на транспортировку пациентов до медучреждений с одновременным проведением реанимационных мероприятий, в том числе при необходимости с использованием аппарата искусственной вентиляции легких.

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Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее Рамзан Кадыров передал министру здравоохранения и главврачу республиканской станции скорой помощи десять машин скорой помощи класса «Б», оснащенных современным оборудованием.