Москва, , 08:40 — REGNUM Сотрудники МЧС России с начала апреля продезинфицировали более 17 тыс. ведомственных зданий, а также более 30,6 тыс. единиц техники. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

Также сообщается, что с начала апреля было продезинфицировано более 3,14 тыс. км, а также порядка 13 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры.

Кроме того, специалисты МЧС обработали 735 лечебных и 582 образовательных учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, для дезинфекции задействуют спецтехнику и снаряжение. Так, авторазливочные станции АРС-14 на базе ЗИЛ-131 вмещают почти 2,7 тыс. литров раствора гипохлорида натрия 1%.

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