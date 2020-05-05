Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Решение о запрете на дачу показаний Конгрессу СШПА членам специальной группы американской администрации по борьбе с пандемией коронавируса приняли в Белом доме. Об этом 5 мая сообщает газет The Hill.

По данным издания, данный запрет будет действовать в отношении указанной группы в течение всего мая текущего года.

Помимо того, Белый дом дал рекомендацию всем сотрудникам ведомств, которые отвечают за борьбу с коронавируса, ограничить свое посещение слушаний Конгресса.

«Мы говорим ведомствам, что в этой беспрецедентной ситуации мы должны посвятить все силы борьбе с коронавирусом», — приводит газета слова представителя администрации США высокого уровня, который также отметил, что на данном этапе Белый дом нуждается в то, чтобы все занимались своей работой с приоритетом в сторону борьбы с новым заболеванием.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что борьба с пандемией коронавируса не должна привести к остановке международной торговли и прекращению инвестиционной деятельности.