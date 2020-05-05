Биробиджан, , 09:14 — REGNUM В Еврейской АО скончался первый пациент, у которого был подтверждён коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Скончавшейся женщине был всего 41 год. Экспертизе ещё предстоит установить точную причину смерти, но уже известно, что у пациентки были хронические заболевания.

«Уже сегодня могу сказать, что врачи сделали всё возможное для того, чтобы спасти пациентку. Эта смерть — печальное подтверждение того, что коронавирус — не какая-то сказка, которую вам рассказывают. Это данность. Это реальное заболевание, которое приводит к летальному исходу», — сказал врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.

Ростислав Гольдштейн принёс соболезнования родным и близким погибшей пациентки. Он также в очередной раз призвал граждан беречь себя и своих близких, выполнять все рекомендации медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока 4 мая выявлено 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.