Калининград, , 08:26 — REGNUM Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко заявил, что в регионе 100 врачей и 250 представителей среднего медперсонала отказались работать в связи с распространением коронавируса.

По его словам, у кого-то «на то есть свои причины, мы не вправе их осуждать».

«У кого-то есть дети, у кого-то семьи неполные. Но по факту 350 человек из системы еще до начала всей этой коронавирусной истории «встали и вышли», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко сообщил, что больницы — это не то место, где медицинские работники чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией.

«Анализ демонстрирует, что чаще доктора инфицируются не на работе», — подчеркнул главврач.

Проценко пояснил, что на рабочем месте медики используют средства индивидуальной защиты, а также регулярно моют руки.

Читайте также: Коронавирус в России: борьба без оглядки на праздники — все новости