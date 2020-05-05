Якутск, , 08:25 — REGNUM В Якутии за сутки рост заражённых коронавирусом составил 20 новых случаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Все новые инфицированные зафиксированы в Якутске, пять человек — из офтальмологической больницы.

Выздоровели 43 человека — ежедневно из больниц выписываются полностью излечившиеся. Так, 4 мая один вернулся домой в Ленске и два в Алдане.

Три пациента в Якутске — в крайне тяжёлом состоянии.

Всего зарегистрирован 331 случай заражения коронавирусом, четыре летальных исхода. В обсерваторах — 667 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за 4 мая в Магаданской области выявлено 15 новых инфицированных коронавирусом. За день до этого не было ни одного нового заражённого.