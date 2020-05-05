Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM Казахстан откроет границу с Узбекистаном для получения помощи в ликвидации последствий наводнения. Об этом 5 мая заявил аким (глава) Туркестанской области Казахстана Умирзак Шукеев на заседании правительства.

По его словам, на сегодняшний день вода остается в 845 домах, трех школах, пяти детских садах, четырех учреждений здравоохранения и одном доме культуры. Подтоплены также 7,6 тыс. га посевных площадей.

Шукеев добавил, что эвакуированы 31,6 тыс. человек. Для ликвидации последствий наводнения привлечены 180 единиц техники и 986 человек личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Сырдарьинской области Узбекистана произошло частичное разрушение дамбы Сардобинского водохранилища. Под водой оказались несколько населенных пунктов как в самом Узбекистане, так и в Казахстане.

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