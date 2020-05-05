Владивосток, , 08:15 — REGNUM Число новых случаев инфицирования новым коронавирусом на территории Приморского края за прошедшие сутки увеличилось на 88 заражённых. Об этом 5 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

«За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 88 новых лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в результате этого общее количество выявленных на территории региона случаев инфицирования коронавирусом составляет 635 случаев.

Кроме этого, уточняется, что среди заболевших 53 пациента находятся в тяжелом состоянии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 5 мая, ещё у 14 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».