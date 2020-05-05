Пермь, , 08:15 — REGNUM В Пермском крае запустили горячую линию для медработников по вопросам трудовых отношений, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

«Получаю в директ сообщения от медработников, которых во время пандемии отправляли в неоплачиваемый отпуск, снижали зарплату. Такие решения сейчас недопустимы. Запустили горячую линию по трудовым вопросам и дополнительным выплатам медработникам. Будем разбираться в каждом случае», — оставил запись на своей странице в Instagram врио губренаор Дмитрий Махонин.